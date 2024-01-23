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AMC Fight Nights

Сегодня, 15:19

Гаджиев сделает предложение рэперу MACAN и комику Сабурову о проведении поединка: «В этот бой верят»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался о возможной организации поединка между комиком Нурланом Сабуровым и рэпером MACAN.

«Потенциальный бой много обсуждают. Наверное, это связано с тем, что Macan ни раз заявлял о своих спортивных, боксерских амбициях. Поэтому в этот бой верят. Но, честно говоря, я в этот бой не верю. Идея появилась из рассуждения, какой бой мог бы быть большим. До обоих доведу информацию, сделаю предложение. Но без большого вдохновения. Понимаю, что, как минимум, у Нурлана другие планы на жизнь», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Гаджиев на подкасте Hustle MMA заявил, что готов заплатить Сабурову и MACAN по 30 миллионов каждому за потенциальный бой.

Камил Гаджиев
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