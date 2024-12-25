Отменен турнир Fight Nights 126

Был отменен турнир Fight Nights 126 с главным боем россиянина Александра Сарнавского и бразильца Адриано Мартинса, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Турнир должен был пройти 27 декабря в Москве на «Live Арене».

На счету Сарнавского 41 победа и 9 поражений. В последнем бое, на турнире AMC Fight Nights 125 в Сочи в октябре этого года, россиянин проиграл Ахмеду Алиеву единогласным решением судей и потерял титул чемпиона в легком весе.

Мартинс одержал 29 побед, потерпел 12 поражений, а один его поединок был признан несостоявшимся. Последний бой бразильца с Донованом Десмае состоялся в марте 2024 года на турнире Kongs FC 2 и завершился победой Мартинса раздельным решением судей.