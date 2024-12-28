Гаджиев — об убытках из-за отмены турнира Fight Nights 126: «Просто взяли и выбросили 6 миллионов рублей»

Отмененный турнир Fight Nights 126 может состояться 14 февраля в Москве. Об этом «СЭ» сообщил президент промоушена Камил Гаджиев.

«Новая дата турнира? 99 процентов — это 14 февраля, — сказал Гаджиев «СЭ». — У нас же еще добавляется титульный бой Бикрев — Дазаев. Мы разделим на два турнира: один [турнир] проведем 14 февраля в Москве, второй — 21 февраля в Сочи. Скорее всего так».

Также Гаджиев рассказал о финансовых убытках из-за отмены турнира Fight Nights 126 в последний момент.

«Финансовые убытки из-за переноса турнира? Вчера я посчитал. Если взять в рублях, то деньги, которые мы просто взяли и выбросили, — это 6 миллионов рублей», — добавил Гаджиев.

Турнир Fight Nights 126 должен был состояться 27 декабря в Москве. В главном событии вечера россиянин Александр Сарнавский должен был встретиться с бразильцем Адриано Мартинсом.