Камил Гаджиев — о вечеринке Ивлеевой: «Это отвратительно выглядит!»

Президент AMC Fight Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» слова Вадима Немкова о скандальной вечеринке, организованной блогером Настей Ивлеевой. Мероприятие в московском клубе «Мутабор» посетили многие звезды шоу-бизнеса, которые явились на праздник в провокационных и откровенных нарядах.

«Нужно ли сплачиваться Исмаилову и Маваши против этих людей? Нет, нет смысла. Каждый живет, как хочет. Мне это развлечение непонятно. Мужчины и женщины друг перед другом голышом ходят. Надо еще понимать, что это лидеры мнений, с них кто-то пример возьмет. Мне кажется, что это отвратительно в целом выглядит. Я посмотрел фотоотчет, многие еще и выглядят неподобающим образом. Хоть бы себя в порядок привели для начала, прежде чем практически обнаженными фотографироваться. А сплачиваться Исмаилову и Маваши против них? А зачем, еще время тратить. Им надо сплотиться, но не для этих целей», — сказал Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Ранее российский чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков назвал гостей вечеринки Ивлеевой «сатанистами» и призвал Магомеда Исмаилова и Мишу Маваши объединиться против участников мероприятия.