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AMC Fight Nights

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Морозов: «Гойти — один из тех, кто заслуживает пояс AMC Fight Nights»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший боец UFC из Казахстана Сергей Морозов оценил шансы Гойти Дазаева в титульном поединке с чемпионом AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрием Бикревым.

«Честно говоря, Гойти давно не видел. Бывает, созваниваемся — он постоянно сборы в Дагестане, в Чечне проводит в последнее время. Потому что у нас в зале сейчас мало для него спарринг-партнеров — двое только: Мурад Абдурахманов и Даурен Ермеков. И вот они сейчас сами, в основном, на Кавказ ездят. В Чечню ездят на сборы, в Дагестан — там готовятся, тренируются.

По прошлому их противостоянию — я помню, как оно проходило. В третьем, кажется, раунде закончился бой. Гойти два раунда уверенно забрал, потом немножко закислился, застоялся — и, вот, Дмитрий попал... Вы знаете же — у Дмитрия удар очень сильный. И бой сразу закончился.

Вот, не знаю... Сейчас победит — кто будет лучше функционально готов, я так понимаю, кто будет более универсален, разносторонен, кто будет хитрее. Всем же понятно, что Гойти будет больше бороться, а Дмитрий — больше бить, стараться нокаутировать опять. [Победит тот] кто ментально подойдет правильнее. Конечно, желаю Гойти победы в этом поединке — чтобы он точку поставил с Дмитрием, с Fight Nights. Чтобы убедительно взял реванш, выиграл, бой, завоевал пояс. Я думаю, многие меня поддержат: Гойти — один из тех, кто заслуживает этот пояс», — приводит Legalbet.kz слова Морозова.

Бой казахстанца Дазаева (12-3-1) и россиянина Бикрева (15-3) пройдет 23 ноября в Пензе на турнире Fight Nights «Битва на Суре».

Источник: Legalbet
Сергей Морозов
ММА

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