Сулумов — Грозину: «Даю тебе ровно сутки. Если готов драться по боксу, то вперед»

Бывший чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов назвал условие для проведения боя с Александром Грозиным в октябре в лиге «Наше Дело».

«Саша Грозин бросил мне вызов. Говорит, что я так сильно хотел с ним драться, а сейчас избегаю боя. Смотрите, Саша Грозин — это не тот боец, с которым я большим желанием хотел бы драться. Это обычный, очередной боец. Будет бой — будет, не будет — не будет. В декабре у нас должен быть поединок по ММА, и это плюс-минус официально.

Сейчас Армен Гулян (спортивный директор лиги «Наше Дело» — Прим. «СЭ») звонит нашей команде и спрашивает: готовы ли мы в перчатках для ММА по боксу, 3 [раунда] по 3 [минуты], 18 октября в Питере. Я подумал, спросил про вес, дату, и сказал: «Вперед!». На что команда Грозина, он, его менеджмент, ответили, что хотят бой по кикбоксингу. Зачем мне сейчас эти условия, мол, мы это хотим, то хотим? Меня лига спросила насчет бокса, я сказал: «Вперед!».

Под Сашу подстраиваться не собираюсь. Под любого другого тоже подстраиваться не собираюсь, потому что... Ну, давай тогда, может, по джиу-джитсу, по карате? Может, по шахматам выскочим? Если ты готов 18 октября, 3 [раунда] по 3 [минуты] в ММА-перчатках по боксу, то вперед. Я даю ровно сутки. Если готовы, то вперед. Если нет, то давайте в декабре по ММА», — сказал Сулумов в видео, которое опубликовал у себя в соцсетях.

В главном событии турнира лиги «Наше Дело» 86, который пройдет 18 октября в Санкт-Петербурге, экс-чемпион кулачной лиги Hardcore Хайбула Мусалов сразится с бывшим претендентом AMC Fight Nights в полусреднем весе Максимом Буториным.