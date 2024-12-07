Сулумов: «Счет 50-45 в пользу Грозина — это смешно, но ныть не буду»

Бывший чемпион Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов оценил свое выступление в поединке за титул «Нашего Дела» против Александра Грозина.

«Как я могу быть собой доволен, если проиграл, и если я недоволен собой, даже когда выигрываю? Не доволен собой, но ныть не буду. В третьем и четвертом раундах я сбавил. В пятом пришлось добавить. Пересмотреть надо. Помню, что первые два раунда я легко вывозил. Дальше он вспотел, а мои руки «залились». Счет 50-45 — смешно, 49-46 тоже. Саша — неудобный негодяй. Шучу. Милейший человек, но неудобный как боец. Левша и техника у него странненькая.

Если делать реванш, то до февраля мало времени, а потом Рамадан. До него можно было бы провести другой бой, а уже летом опять встретиться с ним было бы круто. Или пусть везут других бойцом. Не должны же мы вдвоем за всех отдуваться. Мы деремся с топами, и нам нужны топы», — цитирует Сулумова Metaratings.

Поединок между Грозиным и Сулумовым продлился всю дистанцию из пяти раундов по пять минут, по итогам которых судьи посчитали Грозина победителем единогласным решением.