Сулумов: «Разберусь с Сарнавским, а потом буду готов подраться и с его другом Резниковым»

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов отреагировал на спор между президентом AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым и бойцом АСА Артем Резниковым.

24 февраля Сулумов проведет бой с Александром Сарнавским. Резников и Гаджиев в этой связи поспорили на 10 тысяч долларов: Резников поставил на своего друга Сарнавского, а Гаджиев — на Сулумова.

«Хотел бы поблагодарить Камила Гаджиева и Маирбека Хасиева за то, что мой бой с Сарнавским все-таки состоится в феврале на большом турнире Fight Nights, — сказал Сулумов. — Камил Гаджиев и Артем Резников уже сделали ставку на этой бой, для Камила Абдурашидовича эти 10 000 долларов будут легкими деньгами.



Учитывая, что бой вряд ли продлится все 5 раундов, предлагаю Fight Nights и в этот раз ввести для меня эксклюзивный бонус за досрочную победу по «правилу Сулумова», которое мы ввели с Камилом Гаджиевым перед последним боем с Ахмедом [Алиевым].



Не совсем понимаю Артема, который сначала принимает 10 000 долларов от Вартаняна, а потом так легко их ставит на своего друга, который не дрался больше года. Артем, сначала я разберусь с Александром, а потом, если ты так хочешь поддержать друга, могу подраться и с тобой, мне все равно кого бить, я готов к любым вызовам. Думаю, при необходимости мы с Камилом Гаджиевым найдем общий язык с лигой АСА, чтобы тебя отпустили на бой, но пока все мои мысли о феврале и бое с твоим другом Сарнавским».