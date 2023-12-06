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AMC Fight Nights

Сегодня, 10:50

В AMC Fight Nights объяснили, почему не хотят проводить турниры в Дагестане

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов объяснил, почему в Дагестане не проводят турниры по ММА.

«Это большая проблема, начнутся вот эти: «Дай по-братски...» Будет тяжело. И меры безопасности тяжело там соблюдать, потому что прорываются, скандалы там, дагестанские бойцы сами начинают неправильно себя вести, поэтому Камил Гаджиев (президент AMC Fight Nights. — Прим. «СЭ») не хочет проводить там турниры. Весь головняк брать на себя...» — сказал Мурадов в интервью «СЭ».

Последний турнир AMC Fight Nights проходил 10 ноября в Москве, где в главном событии вечера Мариф Пираев удушающим приемом во втором раунде выиграл у Максима Буторина.

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