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AMC Fight Nights

Сегодня, 01:41

В сети появилось видео драки на турнире по ММА в Москве. Она не была массовой

Отдел единоборств «СЭ»
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На YouTube-канале «Ушатайка» выложено видео драки на турнире AMC Fight Nights.

Вопреки сообщениям СМИ, драка в зале не была массовой. Конфликт возник между руководителями промоушенов Top Dog Данилой «Регбистом» Алеевым и Hype Fighting Мухаммадом «Альфредо Аудиторе» Носаевым.

Регбист не стал пожимать Альфредо руку, тот агрессивно это воспринял, после чего Регбист нанес ему пощечину. Альфредо в ответ повалил оппонента, но драка не получила развития — Алеева и Носаева растащили охранники.

Турнир AMC Fight Nights прошел на «Live Arena» в Московской области.

Бои без правил. ММА. На турнире по ММА в Московской области произошла массовая драка
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AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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