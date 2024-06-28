Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
AMC Fight Nights

Сегодня, 13:16

Вагабов: «Классический бокс на стороне Минеева в бою с Исмаиловым»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов оценил шансы Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева на победу в поединке по правилам бокса.

«На самом деле не особо понятно, какая у Владимира спортивная форма. Мы же исходим из того, где он проводит большую часть времени. Нет возможности полноценно тренироваться. Если он в прежней форме, когда терпел и дышал, Магомеду придется сложно. База боксера у Минеева есть. Как мне кажется, классический бокс на стороне Вовы в этом случае», — приводит слова Вагабова MMA.Metaratings.ru.

Минеев и Исмаилов встретятся в ринге 20 июля на турнире в Москве. Ранее спортсмены провели два боя по правилам ММА.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Вагаб Вагабов
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
0
AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Умер экс-баскетболист «Автодора» Николай Хряпа
Карпин продлил контракт с РФС и остается тренером сборной России еще на четыре года
Мужа блогера Блиновской объявили в розыск
Два удаления, два отменных гола, драка и Панама вынесла США. Что произошло на Кубке Америки-2024 28 июня
Байден счел хорошим свое выступление на дебатах с Трампом
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Камил Гаджиев: «Вести учет бойцов в ММА-залах? От этого худо не будет»