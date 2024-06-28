Вагабов: «Классический бокс на стороне Минеева в бою с Исмаиловым»

Чемпион AMC Fight Nights Вагаб Вагабов оценил шансы Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева на победу в поединке по правилам бокса.

«На самом деле не особо понятно, какая у Владимира спортивная форма. Мы же исходим из того, где он проводит большую часть времени. Нет возможности полноценно тренироваться. Если он в прежней форме, когда терпел и дышал, Магомеду придется сложно. База боксера у Минеева есть. Как мне кажется, классический бокс на стороне Вовы в этом случае», — приводит слова Вагабова MMA.Metaratings.ru.

Минеев и Исмаилов встретятся в ринге 20 июля на турнире в Москве. Ранее спортсмены провели два боя по правилам ММА.