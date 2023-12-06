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AMC Fight Nights

Сегодня, 10:00

Владелец AMC Fight Nights о сделке с АСА: «Мы пока не решились завершить ее. Тормознули»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов рассказал о переговорах с основателем АСА Майрбеком Хасиевым по поводу возможной продажи промоушена.

«На самом деле, в одно время был такой разговор — по поводу продажи Fight Nights, — сказал Мурадов в интервью «СЭ». — Я в теплых отношениях с сыном Майрбека Сулумбековича [Хасиева], Заурбеком, мы часто виделись, разговаривали, были какие-то планы. Потом это все осталось на уровне разговоров».

«Мы встречались два-три раза с Майрбеком. У меня был, скажем так, сложный период жизни, когда я сюда переехал. И Майрбек Сулумбекович поддержал меня. Fight Nights остается у меня, я остаюсь владельцем. Просто был интерес, а потом мы не стали его развивать. Сказали, что если вдруг что-то еще появится, то дальше продолжим нашу беседу. На этом все и тормознулось».

«Благодарю его [Майрбека Хасиева] за то, что он есть и появился в моей жизни. Уважаемый человек и очень достойный мужчина, как чеченцы говорят: «Настоящий къонах». Такой и его сын, и сам Майрбек Сулумбекович. Иногда, конечно, Майрбек Сулумбекович выходит в ринг: «Нас за пацанов держите, что ли?!». Я считаю, что ему надо чаще выходить, с людьми разговаривать. У него это прекрасно получается. Такое тонкое чувство юмора у него. А это [продажа] пока что осталось на уровне разговоров. Тормознули».

«Просто дело не дошло до логического завершения. Мы пока не решились завершить сделку. Пока на стопе. Никаких разговоров больше не было. Больше по поводу этого переговоров не ведем. Но я недавно на турнире [UFC 294] видел Майрбека Сулумбековича, он сказал: «Если что — давай увидимся, чай попьем». Это уже просто такая беседа будет» .

В конце 2022 года появились слухи о том, что АСА приобретет промоушен AMC Fight Nights. Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев признался, что лига может быть продана.

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