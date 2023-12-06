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AMC Fight Nights

Сегодня, 09:35

Владелец AMC Fight Nights: «Отдам лигу за 10 миллионов долларов достойному покупателю»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов в интервью «СЭ» рассказал, в каком случае продаст промоушен.

— Вы покупали Fight Nights за 100 миллионов рублей. За какую сумму теперь продали бы?

— Я сейчас смотрю за ситуацией. Fight Nights 15 лет. Это компания, которая прожила столько лет, и она стоит намного дороже. Человек, который понимает весь этот движ, понимает, что с этим делать... Вытащить 100 миллионов рублей — это, наверное, самая низкая продажа, которая может быть. Я сам немного подустал в плане ММА. Может, у меня еще появятся силы. У меня были партнеры-арабы, которые плотно интересовались всей этой движухой, но ситуация в России немного их пугает. Но когда ты начинаешь продавать компанию, все начинают дешевить, поэтому я на данный момент не продаю ее. Если будет достойный покупатель — я отдам. А за гроши отдавать компанию не хотелось бы.

— А какой ценник — адекватный?

— Думаю, если человек, который понимает... миллионов за 10 [долларов] можно продать легко. Кто знает рынок, кому нужны коммуникации. Кто понимает суть нетворкинга — тот понимает, какая эта покупка и что можно извлечь. А так — пока это остается у меня. Камил Гаджиев помогает мне в этом полностью. Мы периодически созваниваемся. Я немного другими делами занимаюсь.

Последний турнир AMC Fight Nights состоялся 10 ноября в Москве. В главном событии вечера Мариф Пираев победил Максима Буторина удушающим приемом во втором раунде.

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AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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