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AMC Fight Nights

Сегодня, 16:40

Юсефи заявил, что ему не понравилась работа судей в поединке с Кудиным

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион AMC Fight Nights Хасан Юсефи отреагировал на поражение в дебютном поединке на голых кулаках против Алексея Кудина.

«Мне очень понравился мой дебют в кулачке. Это мой вид спорта, а не ММА. Единственное, что мне не понравилось — работа судей. Я не понимаю, как они могли отдать победу моего сопернику. Я давил два раунда и забрал их. Второй и третий были за мной», — цитирует Юсефи MMA.Metaratings.ru.

8 июня на турнире RCC Hard 8 Юсефи уступил Кудину единогласным решением судей в поединке на голых кулаках. Выступления в этой дисциплине были для обоих спортсменов дебютными.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/yusefi-mne-ne-ponravilas-rabota-sudei-v-moem-poedinke-s-kudinym-371193/
Алексей Кудин
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