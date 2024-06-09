Юсефи заявил, что ему не понравилась работа судей в поединке с Кудиным

Экс-чемпион AMC Fight Nights Хасан Юсефи отреагировал на поражение в дебютном поединке на голых кулаках против Алексея Кудина.

«Мне очень понравился мой дебют в кулачке. Это мой вид спорта, а не ММА. Единственное, что мне не понравилось — работа судей. Я не понимаю, как они могли отдать победу моего сопернику. Я давил два раунда и забрал их. Второй и третий были за мной», — цитирует Юсефи MMA.Metaratings.ru.

8 июня на турнире RCC Hard 8 Юсефи уступил Кудину единогласным решением судей в поединке на голых кулаках. Выступления в этой дисциплине были для обоих спортсменов дебютными.