Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
AMC Fight Nights

Сегодня, 13:10

Биография Владимира Минеева: российский боец ММА снимался в кино и поехал на СВО

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Владимир Минеев.
Владимир Минеев.
Боец ММА Владимир Минеев.
Владимир Минеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Боец ММА Магомед Исмаилов.
Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Владимир Минеев с талисманом на СВО.
Фото Telegram
Владимир Минеев с женой Екатериной.
Фото Соцсети
1/5
Telegram Дзен
История чемпиона Fight Nights Global в среднем весе.

Владимир Константинович Минеев
Прозвище: Волжанин.
Дата рождения: 16 февраля 1990 года.
Место рождения: Свердловск (Екатеринбург), СССР (Россия).
Вид спорта: ММА.
Весовая категория: средняя (77,1 — 83,9).
Рост: 184 см.
Размах рук: 184 см.
Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА на октябрь 2023 года): 17-1-1.

Детство и юность Владимира Минеева

Владимир Минеев родился в Свердловске. Папа — Константин Минеев, был военным врачом и доктором медицинских наук. Мама — Александра, работала медицинской сестрой. С трех лет Владимир жил на постоянной основе в Ульяновске. Окончил среднюю школу в селе Архангельском. По словам бойца, в его районе был высокий уровень молодежной преступности и наркомании. Владимир признается, что хорошо учился в школе, но иногда ему приходилось драться. Из предметов Минееву особенно нравились русский язык, история и химия.

В отличие от большинства сверстников, Владимир не любил футбол. Зато с детства мечтал стать бойцом. Он фанател от японской лиги К-1 (профессиональный кикбоксинг), смотрел кассеты с боями Эрнесто Хустом и Энди Хуга. Сначала стал заниматься карате, а затем переключился на бокс, тхэквондо и кикбоксинг. Его первыми тренерами были Евгений Головихин (чемпион СССР по карате) и Виктор Сафонин.

Молодой Владимир Минеев (слева) и&nbsp;Евгений Головихин. «Отец про Володю говорил: «Он умный, в науку пойдет». Легендарный тренер Минеева

В 14-летнем возрасте Минеев остался без отца. Владимиру пришлось лично следить за подсобным хозяйством семьи. В свободное время работал на мебельной фабрике и пастухом. Позже Минеев признается, что тренер Головихин стал для него человеком, который заменил ему отца. Евгений Васильевич даже посещал родительские собрания.

После школы Минеев поступил в Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ, но был отчислен. Однако позже окончил заочное отделение по специальности «инженер-механик» Московского государственного университета природообустройства. В вузе занимался боксом и входил в сборную образовательного учреждения.

Боец ММА Владимир Минеев.
Владимир Минеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивная карьера Владимира Минеева

Минеев переехал в Москву в 16 лет и начал развивать карьеру в кикбоксинге. Пробился в сборную России, выиграл множество наград по любителям, включая чемпионаты России и Европы. В 2009 год прошел срочную службу во внутренних войсках МВД России (в 2018-м Минеев был зачислен рядовым в 31-ю гвардейскую десантную бригаду ВДВ).

После срочной службы Минеев несколько лет выступал в кикбоксинге, пока в 2014 году не дебютировал в ММА. На турнире Fight Nights: Битва 17 в Москве Владимир победил техническим нокаутом бразильца Фернанду Алмейду в первом раунде.

В следующих восьми поединках россиянин одержал семь побед при одном поражении. В декабре 2016 года Минеев решением большинства судей уступил бразильцу Майкелу Фалкану на турнире Fight Nights Global 56 во Владивостоке. В апреле 2017 года Минеев взял реванш у Фалкана на Fight Nights Global 63. Волжанин одолел соперника техническим нокаутом. После второго боя с бразильцем россиянин одержал две победы — над греком Андреасом Михайлидисом и белорусом Павлом Масальским.

Боец ММА Магомед Исмаилов.
Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Противостояние с Исмаиловым

19 октября 2018 года Минеев провел бой с Магомедом Исмаиловым на турнире Fight Nights Global 90 в Москве. Поединок продлился все пять раундов. Магомед начал активно, не выпуская Владимира из партера в первом и втором раундах. В следующих раундах противостояние перешло в стойку. Минеев один раз отправил соперника в нокдаун. Примечательно, что Минеев вышел на бой с травмой — у него была раздроблена кость в плече. Решением судей поединок закончился вничью.

Через три года состоялся реванш. Минеев встретился с Исмаиловым в октябре 2021-го уже в статусе обладателя пояса чемпиона Fight Nights в среднем весе: в сентябре 2020-го Волжанин техническим нокаутом победил представителя Казахстана Даурена Ермекова. Второй бой с Исмаиловым тоже начался для Минеева тяжело, однако в третьем раунде он вновь переломил ход поединка и в результате победил техническим нокаутом.

Иван Штырков, Камил Гаджиев, Владимир Минеев. «Халк какой-то голубой...» Минеев: ответ Штыркову на «Чудо-женщину», встреча с Дациком

Минеев — Штырков

В июне 2023 года президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил о проведении поединка между Минеевым и Иваном Штырковым. Бой пройдет 18 ноября в Сочи на площадке RED ARENA — на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Спортсмены будут драться по правилам кикбоксинга.

Минеев в зоне СВО

Во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года Минеев получил повестку и пришел в военкомат по месту прописки в Ульяновске. Командование военной части предоставило спортсмену бронь, так как он не подходил под критерии мобилизации. Однако в результате Владимир подписал контракт с Министерством обороны России и уехал в зону СВО в начале 2023 года.

За год до этого, в марте 2022-го, Минеев сообщил в своем Telegram-канале о гибели родного брата Петра Минеева — в ходе СВО на Украине. Родственник Владимира был контрактником в бригаде ВДВ, которая дислоцировалась в Ульяновске.

Руководство части дважды отпускало Минеева в отпуск — для проведения боев. В сентябре он нокаутировал Рафаэля Карвальо на турнире в Элисте. Теперь же Владимира ждет поединок со Штырковым, к которому готовился в Саратове — в зале титулованного российского кикбоксера Даци Дациева.

В сентябре 2023 года Минеева избрали депутатом Народного совета ДНР.

Владимир Минеев с талисманом на СВО.
Фото Telegram

Достижения Владимира Минеева

Профессиональные

  • Чемпион Fight Nights в среднем весе (2020).
  • Чемпион мира WKN по кикбоксингу в тяжелом весе (2013).
  • Чемпион мира WAKO-Pro K1 Rules Cruiser в тяжелом весе (2013).
  • Чемпион мира по кикбоксингу по версии WKA в тяжелом весе (2012).
  • Чемпион Европы по правилам WBKF K-1 (2011).
  • Чемпион мира в супертяжелом весе WAKO-Pro K-1 Rules (2009).

Любительские

  • Серебро чемпионата Европы IFMA по тайскому боксу в Лиссабоне в весе до 91 кг (2013).
  • Золото чемпионата Европы WAKO в Анкаре по правилам К-1 до 91 кг (2012).
  • Бронза чемпионата мира WAKO по правилам К-1 в Скопье 91 кг (2011).
  • Серебро чемпионата мира WAKO 2009 по К-1 в Филлахе 91 кг (2009).
  • Золото чемпионата Европы WAKO в Порту по К-1 (2008).
  • Золото чемпионата России по кикбоксингу К-1 (2008).
Владимир Минеев. «Кто сказал, что в армии плохо кормят?» Минеев — большое интервью: Пригожин, ответ хейтерам, Шара Буллет и UFC

Сколько зарабатывает Владимир Минеев

В интервью YouTube-каналу Kovalenko Минеев рассказал, что заработал 15 миллионов рублей за второй поединок с Исмаиловым. В сентябре 2023 года президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что Владимир заработает 30 миллионов рублей за два боя с Иваном Штырковым. Второй поединок состоится осенью 2024 года. В октябре 2023 года блогер и боец ММА Артем Тарасов оценил примерные заработки Минеева в смешанных единоборствах в 10-15 миллионов рублей раз в полгода.

У Минеева есть свой онлайн-магазин под названием MINEEV TEAM. В каталоге товаров можно найти мужскую и женскую одежду, детские товары и аксессуары, головные уборы и спортивный инвентарь.

Личная жизнь Владимира Минеева

Минеев женат. Его супругу зовут Екатерина. Пара сыграла свадьбу в 2019 году. Ранее девушка была учителем английского языка. В марте 2021-го у семьи родился сын Михаил. Спустя два года, летом 2023-го, у Минеева родилась дочь. У Волжанина есть еще один ребенок от предыдущего брака. Девочку зовут Аврора.

Владимир Минеев с женой Екатериной.
Фото Соцсети

Увлечения Владимира Минеева

Помимо собственного бизнеса Минеев снимается в кино. Ранее боец ММА сыграл в фильмах «Воин» (2015) и «Русский рейд» (2020), а в 2022 году исполнил главную роль в спортивной драме «Бультерьер». Владимир сыграл в фильме бойца ММА, который после поражения заново обретает себя, ухаживая за брошенным бультерьером.

Летом 2021 года Минеев сдал на черный пояс по карате-кекусинкай.

Социальные сети

Страница в «Википедии»
Instagram*
Сайт
Telegram

* Запрещен в РФ; соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Владимир Минеев
Иван Штырков
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
ММА
0
AMC Fight Nights: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Наших фигуристов селят на «Гран-при» к тараканам. Они правда гордость страны?
Усман Нурмагомедов останется чемпионом Bellator до вскрытия допинг-пробы Б
Файзуллин назвал причиной обрушения дома в Астрахани недосмотр надзорных органов
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
СМИ рассказали об отъезде украинских беженцев из Польши
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Массовая драка» в Подмосковье: сцепились две звезды индустрии поп-ММА, теперь им готовы заплатить по 4 млн