Комик Сабуров против рэпера MACAN. Камил Гаджиев готов организовать звездный супербой

Босс Fight Nights готов заплатить за это зрелище 60 млн рублей.

Большие поединки звезд шоу-бизнеса остались в прошлом. В начале 2020-х в лигах поп-ММА мы видели много странных противостояний вроде боев Никиты Джигурды, актеров из сериала «Кадетство», рэперов Шокка и Ромы Жигана и много в таком духе. Но со временем промоутеры, видимо, поняли, что развивать это направление не так уж перспективно. Теперь такие поединки стали штучным товаром — и никто особо не расстроен. Изредка в медиа вспыхивают новости о новом «супербое» двух селебрити, не имеющих отношения к единоборствам — новый инфоповод подкинул президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Представьте себе бой: Нурлан Сабуров против Макана, что будет в стране твориться? В плане гонораров Нурлан, я думаю, уже успокоился. Конечно, по 100 миллионов рублей мы не вывезем. По 30 — да. Я готов завтра контракт подписать», — заявил Гаджиев на подкасте Hustle Show.

Почему Гаджиев назвал именно два этих имени? Нурлан Сабуров — стендап-комик, одна из главных звезд телеканала ТНТ, человек с 1,3 млн подписчиков в Instagram (соцсеть запрещена в РФ. — Прим. «СЭ»). Совсем ненамного больше, например, у чемпионов UFC Леона Эдвардса и Шона Стрикленда — по 1,4 млн. Сабуров не просто медийное лицо — он давно занимается боксом, а также общается с Хамзатом Чимаевым, Петром Яном и другими бойцами, так что дополнительная медийная поддержка ему обеспечена.

Рэпер Андрей Косолапов, известный как MACAN, — кумир миллионов девушек по всей России. Артист с 850 тысячами прослушиваний на стриминговом сервисе Spotify и 1,8 млн подписчиков в соцсетях также близок к единоборствам. Он уже подписал контракт с боксерской организацией PRAVDA Old School Boxing. По условиям договора соперником рэпера станет зарубежный боксер, так как MACAN не хочет биться с соотечественником.

Камил Гаджиев давно считается тем промоутером, который знает, что нужно аудитории. В Fight Nights он организовывал не только поединки Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова, но и, например, бой Федора Емельяненко с Фабио Мальдонадо. В то же время Гаджиеву удавалось вытащить в клетку непрофессионалов, например, актера Сергея Бадюка, а также журналистов Алексея Сафонова и Никиту Бурчака.