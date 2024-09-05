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Абдулвахабов: «Шансы Усмана Нурмагомедова и Шаблия на победу равные»

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Чемпион ACA Абдул-Азиз Абдулвахабов оценил шансы соперников в бою между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.

— Назвать фаворита тяжело, это очень хорошие бойцы. Думаю, будет конкурентный поединок. Для меня загадка, кто из них навяжет свой бой. Шансы 50 на 50.

— У Нурмагомедова не было тяжелых боев, у Шаблия их много. Это плюс для Александра?

— Это плюс, но я не думаю, что у Усмана не было тяжелых боев. Чемпионом стать непросто, легкой прогулки не бывает. Он доминирующе выигрывал и показал свой уровень. У него хороший лагерь, он готовится с чемпионами UFC. Усман может удивить. Это интересный бой для всех. Победит тот, кто больше этого хочет, — приводит слова Абдулвахабова «РБ Спорт».

Нурмагомедов и Шаблий подерутся 7 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

Источник: РБ Спорт
Абдул-Азиз Абдулвахабов
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
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