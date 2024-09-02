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2 сентября, 23:15

Александр Шаблий: когда бой с Усманом Нурмагомедоевым — дата поединка с чемпионом Bellator

Когда пройдет бой Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Александр Шаблий.
Фото Соцсети
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Россияне Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий встретятся в главном поединке Bellator Champions Series 4 в ночь с 7 на 8 сентября. Турнир пройдет на арене «Печанга» в Сан-Диего (Калифорния, США).

Поединок начнется около 7.00 по московскому времени. Бойцы, выступающие в легком весе, сразятся за титул чемпиона Bellator.

Нурмагомедову 26 лет, он является действующим обладателем чемпионского титула. Усман одержал 17 побед в 17 поединках на профессиональном уровне. После этого он провел бой, признанный несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Нурмагомедова, который привел к дисквалификации спортсмена на полгода.

Шаблию 31 год, на его счету 24 победы и три поражения в смешанных единоборствах на профессиональном уровне.

Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
ММА
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