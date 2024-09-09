Шаблий: «Скажу так: Усман был лучше меня в этот вечер!»

Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-4) впервые сделал заявление после поражения чемпиону Bellator в легком весе Усману Нурмагомедову (18-0).

«Всегда с интересом слушал или читал, что бойцы говорят после поражения. Можно за пару строк сделать о нем вывод и многое понять. В моем случае я скажу так: соперник был лучше меня в этот вечер! А причины этому мы уже найдем позже, на эти вопросы ответ быстро не находится.

На этом жизнь не заканчивается, и я хочу сказать всем искренние слова благодарности за поддержку перед боем, а в особенности после него! Жаль, не получилось вас всех обрадовать в этот вечер. Я очень сильно хотел этого, но я обещаю, что мы вернемся! Вернемся более сильными, поймем, в чем была проблема, и обязательно исправим ее. Обнял всех. Слава богу за все!» — написал Шаблий в соцсетях.

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.