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Bellator

Сегодня, 11:10

Шаблий: «Нурмагомедов дерется тогда, когда понимает, что победит»

Давид Хачатрян
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Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) предположил, что чемпион легкого веса Усман Нурмагомедов (17-0) снялся с боя с ним из-за того, что не был уверен в своей победе.

«Я думаю, что на сегодняшний день Усман находится в такой позиции, когда он дерется тогда, когда понимает, что победит, когда ему выгодно, когда ему удобно», — сказал Шаблий «СЭ».

Нурмагомедов и Шаблий должны были подраться 17 мая в турнире Bellator 303 в Париже, Франция, но Нурмагомедов получил травму и выбыл из поединка.

Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
0
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Шаблий: «Почему Нурмагомедов не раскручивает бой? Наверное, он не хочет драться»