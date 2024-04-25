Шаблий: «Нурмагомедов дерется тогда, когда понимает, что победит»

Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) предположил, что чемпион легкого веса Усман Нурмагомедов (17-0) снялся с боя с ним из-за того, что не был уверен в своей победе.

«Я думаю, что на сегодняшний день Усман находится в такой позиции, когда он дерется тогда, когда понимает, что победит, когда ему выгодно, когда ему удобно», — сказал Шаблий «СЭ».

Нурмагомедов и Шаблий должны были подраться 17 мая в турнире Bellator 303 в Париже, Франция, но Нурмагомедов получил травму и выбыл из поединка.