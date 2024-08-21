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Сегодня, 06:45

Шаблий: «Россияне ментально сильнее, чем американцы»

Давид Хачатрян
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Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) отметил, что российские бойцы гораздо серьезнее относятся к поединкам, нежели американцы.

«У нас же как: ты выигрываешь, ты победил за всю Россию, за всю республику, за весь тухум, за всю религию. Ты за все отомстил, за Вторую мировую. Ты за все отомстил. А там они гораздо проще к этому относятся. Выиграл — заработал деньги. Проиграл — чуть меньше заработал денег, приобрел для себя опыт, придешь в зал, станешь лучше. Вот так к этому относятся. Но я считаю, что нас это делает ментально сильнее. Не только в спорте. Вообще в целом мы ментально гораздо сильнее, чем они», — сказал Шаблий на подкасте Асланбека Бадаева.

Усман Нурмагомедов (17-0) и Шаблий подерутся 7 сентября в Сан-Диего, США.

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