Александр Шаблий встретится с Патрики Фрейре 17 ноября на Bellator 301

Второй номер рейтинга Bellator в легком весе россиянин Александр Шаблий (23-3) подерется против экс-чемпиона дивизиона бразильца Патрики Фрейре (25-11) 17 ноября на Bellator 301 в Чикаго, сообщает пресс-служба лиги.

Шаблий идет на серии из восьми побед. В прошлом бою он одолел азербайджанца Тофика Мусаева (20-5) техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок состоялся 10 марта на Bellator 292 в Сан-Хосе, США.

Фрейре в прошлом бою выиграл у Роберто де Саузы (15-3) техническим нокаутом в третьем раунде. Поединок состоялся 29 июля на Bellator MMA x Rizin 2 в Сайтаме, Япония.