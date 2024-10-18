Токов: «Просто Шлеменко не хочет со мной драться»

Бывший претендент на титул Bellator в средней весовой категории Анатолий Токов рассказал, что Александр Шлеменко отказался проводить с ним реванш.

«Мой менеджер связался с лигой RCC, договаривались о бое. Мне предложили реванш с Александром. Мы дали согласие, со стороны Шлеменко согласия не было. Поэтому, скорее всего, я так понимаю, этого боя не будет.

Я хочу в этом году провести поединок. Мне нужен бой. С Александром Шлеменко — это было бы просто медийно, и я бы побольше заработал, честно говоря. Слышал, что говорят, что я хочу этот поединок, чтобы заработать. Отчасти это правда, я дерусь, чтобы заработать, это моя работа. Просто Александр не хочет со мной драться», — цитирует MMA.Metaratings.ru Токова.

Первый поединок между Шлеменко и Токовым состоялся в октябре 2018 года на турнире Bellator 208. Тогда победу единогласным решением судей одержал Анатолий.