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Сегодня, 01:30

Бадаев: «Шаблий дерется с Усманом Нурмагомедовым не в лучшее для себя время»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о предстоящем бое за пояс чемпиона Bellator в легком весе между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием.

«Учитывая все переносы, не самое лучшее время для Александра. Он был сфокусирован на одну дату, и ее поменяли. Это всегда стресс. Но Шаблий — опытный и терпеливый парень. Он умеет ждать. На стороне Усмана молодость, мотивация и нолик в графе поражений, который существует у него, его брата Умара и Хабиба. Это их фишка. Нурмагомедова долго вели к такому сопернику, чтобы он был готов. Сейчас Усман окреп. И это будет для него проверкой», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Шаблий последний раз выходил в клетку в ноябре 2023 года на турнире Bellator 301, выиграв у Патрики Фрейре единогласным решением судей. На его счету 24 победы и три поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Bellator (Беллатор)
Вадим Шаблий
Усман Нурмагомедов
0
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