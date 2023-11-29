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Сегодня, 21:32

Бадаев назвал потенциально соперника Шаблия в финале Гран-при Bellator

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев назвал самого вероятного соперника, с которым Александр Шаблий встретится в финале Гран-при Bellator легкого веса.

«Я бы посмотрел на Эй Джея Макки. Он не побежден. Его засудили в бою с „Питбулем“ (Патрисио Фрейре), но до этого он побеждал „Питбуля“ нокаутом. Для меня фаворитом был бы Шаблий, но Макки — хороший боец. Он заслуживает подраться в Гран-при после победы над Сидни Аутло. Почему бы не посчитать их бой как альтернативный полуфинал? Изначально Макки был в Гран-при и слетел из-за травмы. Он же дерется и побеждает, пусть и не в рамках Гран-при. Примус же успел проиграть Нурмагомедову и Шаблию. Какой смысл ставить Примуса? Про Усмана Нурмагомедова мы не говорим. По-видимому, он не будет участвовать в Гран-при, хотя ситуация непонятная. В реванше он выиграет у Брента Примуса», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Шаблий на данный момент является единственным финалистом Гран-при Bellator в легком весе. Ранее в финал попал Усман Нурмагомедов, но его допинг-проба дала положительный результат. Лига отстранила его от боев и пока не приняла решение о том, кто будет соперником Шаблия в финале Гран-при.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
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