Бадаев: «Переход Усмана Нурмагомедова в UFC покажет, насколько он близок к Хабибу»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил сравнения чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

- До Хабиба Усману еще нужно работать. Сравнения будут, но они пока преждевременны. Усман только в начале своего пути. У него серьезный рекорд, у него есть победы над серьезными бойцами. Но у него пока недостаточное резюме, чтобы сравнивать его с Хабибом. Если говорить про навыки...

Пока нет доминирующей борьбы, это бросается в глаза. Зато есть универсальность и креативность. Усман — боец новой волны. Каждое следующее поколение более изобретательное. Усман и Умар умеют все. Думаю, что переход Усмана в UFC покажет, насколько он близок к Хабибу", — сказал Бадаев Sport24.

Нурмагомедов победил Александра Шаблия в финале Гран-при лиги единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.