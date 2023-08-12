В ночь на 12 августа в американском городе Су-Фолс (Южная Дакота) пройдет турнир Bellator 298. Основной кард вечера единоборств на территории крытой арены «Sanford Pentagon» начнется примерно в 04.00 по московскому времени.

В главном бою Bellator 298 встретятся американские полусредневесы Логан Сторли и Бреннан Уорд. В со-главном поединке зрителей ждет противостояние тяжеловесов — россиянина Валентина Молдавского и американца Стива Моури.

«СЭ» на сайте проведет онлайн текстовую трансляцию турнира Bellator 298. Смотреть прямую видеотрансляцию вечера ММА с боями россиян можно будет в прямом эфире в соцсети ВКонтакте.

Главные бои Bellator 298 с участием россиян

Логан Сторли (США, 14-2-0) — Бреннан Уорд (США, 17-6-0);

Валентин Молдавский (Россия, 12-3-0) — Стив Моури (США, 11-0-1);

Ислам Мамедов (Россия, 22-2-1) — Сидней Аутлоу (США, 13-5-0);

Никита Михайлов (Россия, 9-2-0) — Леандро Хиго (Бразилия, 22-7-0);

Владимир Токов (Россия, 8-2-0) — Жаиро Пачеко (Бразилия, 8-1-0);

Касум Касумов (Россия, 13-1-0) — Джош Хилл (Канада, 23-6-0)

Ахмед Магомедов (Россия, 9-1-0) — Кай Камака III (США, 11-4-1);

Диана Авсарагова (Россия, 6-0-0) — Джастин Киш (США, 8-6-0).