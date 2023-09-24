Bellator 299: Эблин нокаутировал Эдвардса и другие результаты турнира

В Дублине, Ирландия, завершился турнир Bellator 299, в главном бою которого чемпион среднего веса Джонни Эблин (14-0) победил Фабиана Эдвардса (12-3) нокаутом в третьем раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Средний вес: Джонни Эблин (США) победил Фабиана Эдвардса (Великобритания) — KO, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Аарон Пико (США) победил Педро Карвальо (Португалия) — TKO, 1-й раунд.

Полулегкий вес: Сара Коллинс (Австралия) победила Шинейд Кавану (Ирландия) — Раздельное решением судей (29-28, 28-29, 29-28).

Полулегкий вес: Мадс Бернелл (Дания) победил Даниэля Вайхеля (Германия) — Единогласное решением судей (29-28, 30-27, 30-27).

Полусредний вес: Леван Чохели (Грузия) победил Сабаха Хомаси (США) — KO, 1-й раунд.

Предварительные бои:

Полусредний вес: Питер Куилли (Ирландия) — Даниэль Микели (Италия) — Бой признан несостоявшимся (запрещенный удар ногой: соккер-кик).

Легкий вес: Джей-Джей Уилсон (Новая Зеландия) победил Мансура Барнауи (Франция) — Единогласное решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Средний вес: Грегори Бабен (Франция) победил Чарли Уорда (Ирландия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Киран Кларк (Ирландия) победил Пржемыслава Горного (Польша) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полусредний вес: Лука Поклит (Молдавия) победил Романа Фаральдо (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Хасан Магомедшарипов (Россия) победил Петра Неджельски (Польша) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полулегкий вес: Дарра Келли (Ирландия) победил Джелле Зегерса (Нидерланды) — TKO, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Отто Родригес (Бразилия) победил Брайана Мура (Ирландия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легкий вес: Аттила Коркмаз (Германия) победил Дави Галлона (Франция) — TKO, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Азель Аджудж (Франция) победил Ибрагима Аль-Факиха Хассана (Англия) — Единогласное решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Полулегкий вес: Джош О'Коннор (Уэльс) победил Кенни Мохоноану (Ирландия) — Единогласное решением судей (30-27, 30-26, 30-26).

Полусредний вес: Роман Дабьенн (Франция) победил Николо Солли (Италия) — KO, 1-й раунд.

Тяжелый вес: Сергей Билостенный (Россия) победил Касима Араса (Германия) — TKO, 1-й раунд.

Легкий вес: Марк Юэн (Шотландия) победил Ноа Гуньона (Франция) — TKO, 2-й раунд.

Минимальный вес: Маккензи Стиллер (США) победила Кьяру Пенко (Италия) — Единогласное решением судей (30-27, 30-26, 30-26).