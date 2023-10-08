Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 07:21

Bellator 300: Нурмагомедов победил Примуса и другие результаты турнира

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

В Сан-Диего, США, завершился турнир Bellator 300, в главном бою которого чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) победил Брента Примуса (12-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Приводим результаты всех боев турнира.

Основные бои:

Легкий вес: Усман Нурмагомедов (Россия) победил Брента Примуса (США) — Единогласное решение судей (50-45, 50-45, 50-45).

Полулегкий вес: Крис Сайборг (Бразилия) победила Кэт Зингано (США) — TKO, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Лиз Кармуш (США) победила Илиму-Лей Макфарлейн (США) — TKO, 5-й раунд.

Предварительные бои:

Промежуточный вес: Бобби Серонио III (США) победил Альберто Гарсию (США) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Полулегкий вес: Лиа Маккорт (Великобритания) победила Сару Макманн (США) — TKO, 1-й раунд.

Легкий вес: Серджио Коссио (Мексика) победил Джесси Робертса (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Полулегкий вес: Каи Камака (США) победил Генри Корралеса (США) — Раздельное решение судей (30-27, 28-29, 29-28).

Тяжелый вес: Слим Трабелси (Тунис) победил Дэвиона Франклина (США) — TKO, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Довлетджан Ягшимурадов (Туркменистан) победил Мацея Ружаньски (Польша) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Промежуточный вес: Мухамед Берхамов (Россия) победил Хермана Террадо (Гуам) — Единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-27).

Средний вес: Грант Нил (США) победил Ромеро Коттона (США) — Единогласное решение судей (30-27, 29-28, 29-28).

Наилегчайший вес: Джена Бишоп (США) победила Илару Джоанну (Бразилия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Тяжелый вес: Джош Хукит (США) победил Спенсера Смита (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Брент Примус
Крис Сайборг
Кэт Зингано
Лиз Кармуш
Усман Нурмагомедов
ММА
1
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Интерпол допрашивал меня как свидетеля». Загадочный трансфер бывшего вратаря сборной России
Бекхэм: «Я считаю тен Хага хорошим тренером, просто у него сейчас трудное время»
Нетаньяху: Израиль завершил первую фазу операции «Железные мечи» против ХАМАС
Юрист раскрыл схему мошенников под видом операторов сотовой связи
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бейдер — Молдавский. Видеообзор боя Bellator 273
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса на Bellator 300

Усман Нурмагомедов повторил рекорд Bellator по количеству защит чемпионского пояса в легком весе