Текстовая онлайн-трансляция турнира Bellator 300 пройдет в ночь на 8 октября на сайте «СЭ»

Турнир ММА Bellator 300 пройдет в ночь с 7 на 8 октября в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США). Возглавит вечер смешанных единоборств на арене «Печанга» поединок российского бойца Усмана Нурмагомедова и американца Брента Примуса.

Видеотрансляцию Bellator 300 нельзя будет посмотреть легально в России. Пользователи Интернета могут попробовать поискать варианты в социальной сети ВКонтакте.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Беллатор 300».

Полный кард Bellator 300

Основной кард

Усман Нурмагомедов (17-0-0) — Брент Примус (12-3-0): титульный бой в легком весе

Крис Сайборг (26-2-0) — Кэт Зингано (14-4-0): титульный бой в женском полулегком весе

Лиз Кармуш (19-7-0) — Илима-Лей Макфарлейн (13-2-0): титульный бой в женском наилегчайшем весе

Прелимы

Девион Франклин — Слим Трабелси

Генри Корралес — Кай Камака-III

Сара МакМанн — Лиа МакКорт

Илара Джоанн — Джена Бишоп

Бобби Серонио-третий — Альберто Гарсия

Ромеро Коттон — Грант Нил

Серхио Коссио Домингес — Джессе Робертс

Мухамед Берхамов — Херман Террадо

Довлетджан Ягшимурадов — Мацей Розанский

Дмитрий Гриценко — Джастин Монтальво

Брайс Мередит — Мигел Пеймберт

Лоррани Сантос — Джекки Каталин

Джош Хокит — Спенсер Смит