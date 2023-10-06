Сегодня, 05:00
Турнир ММА Bellator 300 пройдет в ночь с 7 на 8 октября в городе Сан-Диего (штат Калифорния, США). Возглавит вечер смешанных единоборств на арене «Печанга» поединок российского бойца Усмана Нурмагомедова и американца Брента Примуса.
Видеотрансляцию Bellator 300 нельзя будет посмотреть легально в России. Пользователи Интернета могут попробовать поискать варианты в социальной сети ВКонтакте.
«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Беллатор 300».
Усман Нурмагомедов (17-0-0) — Брент Примус (12-3-0): титульный бой в легком весе
Крис Сайборг (26-2-0) — Кэт Зингано (14-4-0): титульный бой в женском полулегком весе
Лиз Кармуш (19-7-0) — Илима-Лей Макфарлейн (13-2-0): титульный бой в женском наилегчайшем весе
Девион Франклин — Слим Трабелси
Генри Корралес — Кай Камака-III
Сара МакМанн — Лиа МакКорт
Илара Джоанн — Джена Бишоп
Бобби Серонио-третий — Альберто Гарсия
Ромеро Коттон — Грант Нил
Серхио Коссио Домингес — Джессе Робертс
Мухамед Берхамов — Херман Террадо
Довлетджан Ягшимурадов — Мацей Розанский
Дмитрий Гриценко — Джастин Монтальво
Брайс Мередит — Мигел Пеймберт
Лоррани Сантос — Джекки Каталин
Джош Хокит — Спенсер Смит