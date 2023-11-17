Украинец Ярослав Амосов и ямайский боец Джейсон Джексон проведут поединок в рамках турнира Bellator 301 в ночь на 18 ноября. Титульный бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) пройдет на Wintrust Arena в Чикаго, штат Иллинойс (США). Турнир начнется в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск. Ориентировочное время начала главного события вечера — в 7.00 мск.

Основной кард:

Полусредний вес. Ярослав Амосов (Украина) — Джейсон Джексон (Ямайка)

Легчайший вес. Серхио Петтис (США) — Патрик Микс (США).

Легчайший вес. Рауфьон Стотс (США) — Дэнни Сабателло (США).

Легкий вес. Эй-Джей МакКи (США) — Сидни Аутло (США).

Легкий вес. Патрики Фрейре (Бразилия) — Александр Шаблий (Россия).

Также в предварительном карде примут участие три российских бойца: Тимур Хизриев против американца Джастина Гонсалеса, Ислам Мамедов против бразильца Киллис Мота и Рамазан Курамагомедов против американца Рэндалла Уоллеса.