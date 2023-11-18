Bellator 301: прямая трансляция боев турнира (смотреть видео онлайн)

Смотреть видеотрансляцию Bellator 301 бесплатно можно будет с 1.00 мск 18 ноября

В ночь на 18 ноября в Чикаго (США) на арене «Винтраст» пройдет турнир по ММА Bellator 301. В главном событии вечера украинский чемпион в полусреднем весе промоушена Ярослав Амосов подерется с представителем Ямайки Джейсоном Джексоном. Турнир начнется около 01.00 по московскому времени.

В со-главном поединке американцы Серхио Петтис и Патрик Микс проведут бой за пояс наилегчайшего дивизиона. За право выйти в финал Гран-при в легкой весовой категории россиянин Александр Шаблий встретится в клетке с бразильцем Патрики Фрейре.

Официальной видеотрансляции Bellator 301 в России не будет. Посмотреть поединки турнира в США можно бесплатно с помощью соцсети «ВКонтакте», а также по кабельному ТВ на Showtime.

Узнать о россиянах в карде Bellator 301 и времени начала их боев можно в материале «СЭ».

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