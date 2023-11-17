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Сегодня, 16:00

Bellator 301: россияне в карде турнира — время и расписание боев

На турнире по ММА Bellator 301 выступят четверо российских бойцов
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Боец ММА Александр Шаблий.
Александр Шаблий.
Фото Личный аккаунт бойца, Telegram
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На турнире по смешанным единоборствам Bellator 301 выступят четверо российских бойцов. Вечер ММА пройдет в ночь на 18 ноября в городе Чикаго (США). Начало — в 01.00 по московскому времени.

«СЭ» публикует информацию о россиянах в карде турнира Bellator 301 с расписанием и временем начала боев.

Расписание и время боев россиян на турнире Bellator 301 (мск)

Предварительный кард

02.20. Рамазан Курамагомедов (Россия) — Рэндалл Уоллес (США)

03.00. Ислам Мамедов (Россия) — Киллис Мота (Бразилия)

04.40. Тимур Хизриев (Россия) — Джастин Гонсалес (США)

Главный кард

06.00. Патрики Фрейре (Бразилия) — Александр Шаблий (Россия)

В России не будет официальной трансляции турнира Bellator 301. Посмотреть поединки в Чикаго можно с помощью телеканала Showtime или в соцсети «ВКонтакте». Бои предварительного карда покажут в официальном YouTube-канале промоушена.

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Bellator (Беллатор)
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Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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