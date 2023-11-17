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Беллатор 301: во сколько и где смотреть трансляцию боев турнира в России

Трансляция турнира Беллатор 301 18 ноября начнется в 1.00 по московскому времени
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Арена Bellator.
Фото Global Look Press
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В ночь на 18 ноября в Чикаго (США) пройдет турнир по ММА Беллатор 301. Вечер смешанных единоборств начнется примерно в 01.00 по московскому времени вместе со стартом поединков предварительного карда.

В главном бою Bellator 301 непобежденный украинский боец Ярослав Амосов проведет защиту титула в полусредней весовой категории в противостоянии с представителем Ямайки Джейсоном Джексоном.

Официально показывать Беллатор 301 в России не будут. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию турнира можно с помощью соцсети «ВКонтакте». В прямом эфире поединки по правилам ММА также покажут по кабельному ТВ Showtime.

На Bellator 301 выступят четыре российских бойца: Александр Шаблий, Тимур Хизриев, Ислам Мамедов, Рамазан Курамагомедов. Узнать подробнее об этом можно в материале «СЭ».

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
ММА
0
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