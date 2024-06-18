Bellator Champions Series 3: дата и место проведения турнира

Турнир по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 3 состоится в субботу, 22 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе 3Arena в Дублине (Ирландия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

В главном событии вечера состоится титульный поединок в полусреднем дивизионе между американцем Джейсоном Джексоном и россиянином Рамазаном Курамагомедовым. Также в турнире выступят другие россияне. Касум Касумов подерется с бразильцем Матеусом Маттосом, а Хасан Магомедшарипов разделит клетку с американцем Тайлером Мэтисоном.

В прямом эфире Bellator Champions Series 3 покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начало эфира — в 19.15 мск.

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