Bellator Champions Series 3: где смотреть и кто покажет трансляцию боев турнира в России

Турнир по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 3 состоится в субботу, 22 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе 3Arena в Дублине (Ирландия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире Bellator Champions Series 3 покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начало эфира — в 19.15 мск.

В главном событии вечера состоится титульный поединок в полусреднем дивизионе между американцем Джейсоном Джексоном и россиянином Рамазаном Курамагомедовым. Также на турнире выступят другие россияне: Касум Касумов подерется с бразильцем Матеусом Маттосом, а Хасан Магомедшарипов разделит клетку с американцем Тайлером Мэтисоном.

Кард Bellator Champions Series 3

Джейсон Джексон vs Рамазан Курамагомедов

Пол Хьюз vs Бобби Кинг

Шинейд Кававна vs Арлин Бленкоу

Норберт Нёвеньи мл. vs Далтон Роса

Касум Касумов vs Матеус Маттос

Хасан Магомедшарипов vs Тайлер Мэтисон

Симеон Пауэлл vs Абделла Эр-Рами

Франческо Нуцци vs Шинобу Ота

Олена Колесник vs Сара Коллинс

Натан Келли vs Хосе Санчез

Мишель Монтегю vs Каролина Собек

Сарварджон Хамидов vs Марсилей Алвес

Дарраг Келли vs Матиас Поирон

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