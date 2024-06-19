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Сегодня, 17:00

Bellator Champions Series 3: где смотреть и кто покажет трансляцию боев турнира в России

Okko Спорт покажет Bellator Champions Series 3
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Рамазан Курамагомедов.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 3 состоится в субботу, 22 июня. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе 3Arena в Дублине (Ирландия). Начало — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире Bellator Champions Series 3 покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начало эфира — в 19.15 мск.

В главном событии вечера состоится титульный поединок в полусреднем дивизионе между американцем Джейсоном Джексоном и россиянином Рамазаном Курамагомедовым. Также на турнире выступят другие россияне: Касум Касумов подерется с бразильцем Матеусом Маттосом, а Хасан Магомедшарипов разделит клетку с американцем Тайлером Мэтисоном.

Кард Bellator Champions Series 3

  • Джейсон Джексон vs Рамазан Курамагомедов
  • Пол Хьюз vs Бобби Кинг
  • Шинейд Кававна vs Арлин Бленкоу
  • Норберт Нёвеньи мл. vs Далтон Роса
  • Касум Касумов vs Матеус Маттос
  • Хасан Магомедшарипов vs Тайлер Мэтисон
  • Симеон Пауэлл vs Абделла Эр-Рами
  • Франческо Нуцци vs Шинобу Ота
  • Олена Колесник vs Сара Коллинс
  • Натан Келли vs Хосе Санчез
  • Мишель Монтегю vs Каролина Собек
  • Сарварджон Хамидов vs Марсилей Алвес
  • Дарраг Келли vs Матиас Поирон

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