Bellator Champions Series 3: кард турнира в Дублине 22 июня

20 июня, 18:00
Турнир по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 3 состоится в спортивном комплексе 3Arena в Дублине (Ирландия) в субботу, 22 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Главным событием вечера ММа станет титульный бой в полусреднем весе между Джейсоном Джексоном и Рамазаном Курамагомедовым. Всего организаторы анонсировали четырнадцать поединков, включая титульный бой в главном событии.
В прямом эфире Bellator Champions Series 3 покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начало эфира — в 19.15 мск.
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