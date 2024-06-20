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20 июня, 18:00

Bellator Champions Series 3: кард турнира в Дублине 22 июня

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Рамазан Курамагомедов.
Фото Global Look Press
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Турнир по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 3 состоится в спортивном комплексе 3Arena в Дублине (Ирландия) в субботу, 22 июня. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Главным событием вечера ММа станет титульный бой в полусреднем весе между Джейсоном Джексоном и Рамазаном Курамагомедовым. Всего организаторы анонсировали четырнадцать поединков, включая титульный бой в главном событии.

Главный кард
  • Рамазан Курамагомедов (12-0, Россия) — Джейсон Джексон (18-4, Ямайка);
  • Пол Хьюз (11-1, Ирландия) — Бобби Кинг (12-6, США);
  • Шинейд Кавана (9-6, Ирландия) — Арлин Бленкоу (15-10, Австралия);
  • Норберт Новени (7-0, Венгрия) — Далтон Роста (8-1, США).

В прямом эфире Bellator Champions Series 3 покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начало эфира — в 19.15 мск.

Bellator: календарь в актуальном виде, рейтинг бойцов, новости и статьи

Рамазан Курамагомедов
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