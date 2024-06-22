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Сегодня, 19:30

Bellator Champions Series 3: началась прямая трансляция боев турнира

Турнир Bellator Champions Series 3 пройдет в Дублине 22 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джейсон Джексон.
Фото Соцсети
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На стриминговой платформе «Okko Спорт» началась прямая видеотрансляция турнир по ММА Bellator Champions Series 3. Вечер смешанных единоборств проходит в спортивном комплексе «3Arena» в Дублине (Ирландия).

В главном событии вечера россиянин Рамазан Курамагомедов проведет титульный бой в полусреднем весе (до 77,1 килограммов) против Джейсона Джексона из Ямайки. Также в октагон выйдут и другие российские бойцы. Касум Касумов подерется с бразильцем Матеусом Маттосом, соперником Хасана Магомедшарипова станет представитель США Тайлер Мэтисон.

В общей сложности запланировано 13 поединков. Ознакомиться с боями карда можно в нашем материале.

Bellator: календарь в актуальном виде, рейтинг бойцов, новости и статьи

Джейсон Джексон
Касум Касумов
Рамазан Курамагомедов
Хасан Магомедшарипов
ММА
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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