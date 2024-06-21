Bellator Champions Series 3: время начала и где смотреть трансляцию боев

В Дублине (Ирландия) 22 июня пройдет турнир Bellator Champions Series 3 на территории комплекса 3Arena Dublin. Вечер смешанных единоборств начнется в 19.00 по московскому времени.

В главном событии турнира Bellator Champions Series 3 за титул в полусреднем весе подерутся россиянин Рамазан Курамагомедов и представитель Ямайки Джейсон Джексон.

Смотреть трансляцию боев турнира Bellator Champions Series 3 можно будет по платной подписке в онлайн-сервисе Okko. Она начнется в 19.00 мск. Поединки будут комментировать Ян Баранчук и Артем Давыдов.

Ознакомиться подробнее с кардом вечера ММА Bellator Champions Series 3 можно с помощью материала «СЭ».

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