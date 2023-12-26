Бен Аскрен: «Тони Фергюсону пора завершать карьеру»

Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) был удивлен, что экс-временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон (25-10) не смог остановить борьбу Пэдди Пимблетта (21-3).

«Он говорит, что хочет продолжать драться, — сказал Аскрен в интервью Middle Easy. — Может быть, это денежный вопрос. Я не знаю, но Пэдди не кажется таким уж хорошим бойцом. А Тони просто не мог выбраться из-под него. Я не знаю, какой у него был план, но он борец, он вырос в борьбе.

Он знает, как подняться. Это фолкстайл-борьба, но он предпочел просто пролежать на спине весь второй и третий раунд. Типа, чувак, вставай. Пэдди не самый лучший борец. Ты должен быть в состоянии провести тейкдаун этому чуваку. Сделай это.

Его траектория развития просто безумна. Он шел на серии побед 12-0, а теперь идет на серии поражений 0-7. Тебе пора завязывать, приятель".

Пимблетт победил Фергюсона единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.