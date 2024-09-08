Бикрев: «Если Усмана Нурмагомедова закинуть в UFC, он будет минимум в топ-5»

Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев отметил, что Усман Нурмагомедов попал бы в тройку лучших бойцов UFC, если бы перешел в этот промоушен.

«Если Усмана закинуть в UFC, у него будут очень высокие позиции — минимум топ-5, максимум — топ-3. Если Махачев первый номер, Усмана можно смело ставить на второе. Хотя большой вопрос, кого ставить вторым — его или Царукяна. Усман очень нестандартный, подвижный, с ним неудобно работать. Очень мало людей смогут навязать ему свой бой. У Саши Шаблия не получилось. Благодаря габаритам и весу Усман — одна из самых больших проблем в 70 кг. Он точно в топе», — сказал Бикрев «РБ Спорт».

Напомним, победа над Шаблием стала для Усмана Нурмагомедова 18-й в карьере при нуле поражений.