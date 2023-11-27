Анатолий Токов: «У меня по контракту с Bellator еще один бой»

Третий номер рейтинга Bellator в среднем весе Анатолий Токов (31-3) заявил «СЭ», что его следующим соперником может стать второй номер рейтинга Гегард Мусаси (49-9).

«Сам не знаю [когда и с кем следующий бой], каждый день кто-нибудь из друзей спрашивает, когда бой, — сказал Токов в интервью «СЭ». — Я не знаю, когда бой. Были разговоры, что, возможно, поставят с Гегардом Мусаси. С кем-нибудь из топ-5 поставьте. Бой нужен, я дрался 4 февраля, уже скоро год пройдет. Да, у меня были свои проблемы, травмы были, руку ломал, но все зажило, сейчас тренируюсь в полную силу, поэтому готов, жду. У меня по контракту еще один бой. Дайте мне бой, предложите новый контракт, и будем работать дальше, либо дайте мне бой, я отработаю контракт, и тогда будем с командой искать другие предложения, другие организации».

Токов в прошлом бою потерпел поражение от чемпиона Джонни Эблена (14-0) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 4 февраля на Bellator 290 в Инглвуде, США.