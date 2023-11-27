Анатолий Токов: «Когда гимн России звучит, мурашки бегут»

Третий номер рейтинга Bellator в среднем весе Анатолий Токов (31-3) в интервью «СЭ» признался, что испытывает хорошие чувства, когда слышит гимн России.

«Когда гимн России звучит, бывает, мурашки бегут. Такое чувство хорошее. Единственное, сейчас же везде на турнирах по боевому самбо включают музыку Fias. Да, там где-то что-то похоже, даже с гимном, но все равно это не то», — сказал Токов в интервью «СЭ».

Токов в прошлом бою потерпел поражение от чемпиона Джонни Эблена (14-0) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 4 февраля на Bellator 290 в Инглвуде, США.