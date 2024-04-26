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Bellator

Сегодня, 16:27

Бой Усмана Нурмагомедова с Шаблием пройдет в сентябре 2024 года

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Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова, рассказал о том, когда состоится титульный поединок с Александром Шаблием.

Изначально бой должен был пройти 17 мая в Париже, однако его отменили из-за проблем со здоровьем у Нурмагомедова.

«Бой планируется перенести на сентябрь. Усман немного болел, у него возникли осложнения. Это было месяц назад, он не до конца вылечился и пошли осложнения. Но бой состоится, потому что Bellator заинтересован», — цитирует Магомедова ТАСС.

В своей карьере 26-летний Нурмагомедов одержал 17 побед в 17 поединках. Один бой с его участием был признан несостоявшимся. Титул Bellator в легком весе спортсмен завоевал в ноябре 2022 года, победив бразильца Патрики Фрейри единогласным решением судей.

На счету 31-летнего Шаблия 24 победы и 3 поражения.

Источник: ТАСС
Усман Нурмагомедов
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