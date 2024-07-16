Царукян: «Уверен, что Шаблий выиграет у Нурмагомедова»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) объяснил, почему считает, что финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) победит чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова (17-0).

«Опыт против молодости. Я думаю, что Саша на пике. У него очень хорошая ударка, он один из самых умных бойцов. Нереально какой профессионал. Тщательно подходит ко всему. Бои Усмана я много не смотрел, пару боев видел. У него не было вообще никакой оппозиции, таких как Саня. У него не было парней, которые могут хорошо бороться, драться, и чтобы была защита от борьбы. Максимально сильная проверка будет в этом бою [для Нурмагомедова]. И я, конечно же, думаю и уверен, что Саша выиграет. Главное, чтобы бой состоялся. Очень интересный бой», — сказал Царукян на HUSTLE SHOW.

Нурмагомедов и Шаблий подерутся 7 сентября в Сан-Диего, США.