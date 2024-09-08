Усман Нурмагомедов: «Посвящаю победу своему дяде Абдулманапу»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов сделал заявление после победы над Александром Шаблием в финале Гран-при лиги.

Нурмагомедов победил единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

«Я не верю, что я здесь. Я дрался с одним из лучших легковесов на планете. Я счастлив, но испытываю смешанные чувства. Я готовился крайне напряженно к этому поединку. Три-четыре месяца подготовки. Я посвящаю эту победу своему дяде — Абдулманапу. Хочу драться в Дубае, дайте мне бой в Дубае», — сказал Нурмагомедов после боя.

Для Нурмагомедова это первый поединок после дисквалификации из-за допинга.

Шаблий прервал серию побед из девяти боев. В прошлый раз он проигрывал в 2016 году Эдуарду Вартаняну (26-4) раздельным решением судей на ACB 49 в Сочи.