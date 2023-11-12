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Bellator

Сегодня, 16:00

Немков — о положительном допинг-тесте Нурмагомедова: «Это беда. Пятно ляжет на всю команду»

Немков отреагировал на дисквалификацию Усмана Нурмагомедова за допинг
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков прокомментировал новость о том, что чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

«Вообще неожиданно, потому что никого из команды Хабиба не ловили на допинге, — сказал Немков журналистам после турнире Hardcore FC в Москве. — Произошла беда, потому что... Я думаю, что это непредумышленно было. Может, где-то прозевал, съел что-то не то. Я не думаю, что это умышленно было, потому что... Думаю, как вы и сказали, это халатность. Не думаю, что он умышленно принимал препараты. Не должно ли ударить по репутации команды [Хабиба]? Любое такое событие бьет по репутации команды. Нежелательно, конечно, попадать в такие ситуации. Как говорят: «плохой пиар — тоже пиар», но такой пиар очень плохой, потому что это пятно ляжет на всю команду. Я не удивлюсь, что если сейчас злые языки, тот же Конор, он на Ислама [Махачева] говорит, что употребляет препараты. Сейчас, возможно, все кому не лень говорить про команду, что они употребляют препараты, стероиды».

Ранее стало известно, что Нурмагомедов сдал положительный тест на неизвестное вещество и теперь его бой с Брентом Примусом признан несостоявшимся. Теперь на счету Нурмагомедова 17 побед и 0 поражений.

Усман Нурмагомедов. Брат Хабиба дисквалифицирован после проверки на допинг. Но титул Bellator у него отбирать не стали
Вадим Немков
Усман Нурмагомедов
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