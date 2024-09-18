Эблен и Эдвардс проведут реванш 19 октября в Саудовской Аравии

Чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблен (15-0) и экс-чемпион в среднем весе Фабиан Эдвардс (13-3), брат экс-чемпиона UFC в среднем весе Леона Эдвардса (22-4), проведут реванш 19 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, на том же турнире, на котором подерутся экс-чемпион в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) и чемпион PFL в тяжелом весе Ренан Феррейра (13-3).

Изначально бой должен был состояться 14 сентября в Лондоне, Великобритания, однако был отменен. Для Эблена этот бой станет третьей защитой титула после победы над Гегардом Мусаси в 2022-м.

В первом бою Эблен победил Эдвардса нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 сентября 2023-го на Bellator 299 в Дублине, Ирландия.