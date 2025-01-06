Борисов: «Нурмагомедов разнесет Хьюза в турнире в Дубае»

Бывший чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов считает Усмана Нурмагомедова явным фаворитом в противостоянии с Полом Хьюзом.

«Для них бой может иметь принципиальную особенность, но, по мне, Нурмагомедов Хьюза разнесет. Считаю, что Усману, который все еще молод, нужно что-то менять и попробовать себя в UFC. Его легко подпишут. И там будет более сильная конкуренция. Но мне интересен был бы и его второй бой с Александром Шаблием, который сделает все выводы из своей неудачи. Кроме него я не вижу бойцов, которые могли бы составить конкуренцию Нурмагомедову в Bellator», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

Бой Нурмагомедова и Хьюза состоится 25 января в турнире Bellator Champions Series в Дубае. На счету 26-летнего россиянина 18 побед и 1 несостоявшийся бой. В активе 27-летнего ирландца 17 побед и 2 поражения.