Федор Емельяненко сообщил, когда Вадим Немков проведет следующий бой

Сегодня, 18:35
Бывший глава Союза ММА России Федор Емельяненко раскрыл дату следующего боя экс-чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова.
«Нам соперник известен. Мы готовимся к нему. Озвучить имя соперника я не могу — это должна сделать организация. Бой планируется на 24 февраля», — сказал Емельяненко в видео, которое опубликовала пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
На счету 31-летнего Немкова 17 побед и два поражения в Bellator. В августе этого боя он отказался от титула Bellator в полутяжелом весе и перешел в тяжелую весовую категорию.