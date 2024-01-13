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Сегодня, 18:35

Федор Емельяненко сообщил, когда Вадим Немков проведет следующий бой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший глава Союза ММА России Федор Емельяненко раскрыл дату следующего боя экс-чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова.

«Нам соперник известен. Мы готовимся к нему. Озвучить имя соперника я не могу — это должна сделать организация. Бой планируется на 24 февраля», — сказал Емельяненко в видео, которое опубликовала пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

На счету 31-летнего Немкова 17 побед и два поражения в Bellator. В августе этого боя он отказался от титула Bellator в полутяжелом весе и перешел в тяжелую весовую категорию.

Вадим Немков
Федор Емельяненко
ММА
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